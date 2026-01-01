Groane

SOLARO – “La sezione cittadina della Lega esprime il più profondo sdegno e una condanna senza appello per l’inqualificabile gesto compiuto ai danni del presepe di Solaro durante la notte di Natale”.

Inizia c0sì la nota condivisa ieri mattina dalla sezione solarese della Lega

“Il grave danneggiamento della statua di Gesù Bambino non rappresenta soltanto un atto di vandalismo fine a se stesso, ma costituisce un’offesa gratuita e dolorosa alla sensibilità religiosa di un’intera comunità e ai simboli che ne custodiscono l’identità e la tradizione secolare.

Colpire un simbolo di pace e speranza proprio nel momento in cui le famiglie si riuniscono per celebrare i valori della cristianità è un segnale preoccupante di degrado morale e di totale assenza di rispetto per il bene comune. A fronte di questo episodio, la Lega di Solaro rivolge un appello perentorio all’Amministrazione Comunale affinché metta immediatamente a disposizione delle Forze dell’Ordine tutti i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza cittadino, strumento essenziale per ricostruire i movimenti dei responsabili.

Oltre all’utilizzo dei dispositivi pubblici, rivolgiamo un accorato appello anche a tutti i privati cittadini, residenti o titolari di attività commerciali nelle zone limitrofe, che potrebbero essere in possesso di impianti di videosorveglianza privati o aver effettuato riprese casuali con i propri dispositivi.

Invitiamo chiunque abbia notato movimenti sospetti o sia in possesso di immagini utili a contattare tempestivamente la Polizia Locale o le autorità competenti per consegnare il materiale e fornire ogni dettaglio possibile. La collaborazione tra istituzioni e cittadinanza è in questo momento fondamentale per non lasciare impunito un gesto così ignobile.

Chiediamo che le autorità facciano piena luce sull’accaduto nel minor tempo possibile. È essenziale che chi ha commesso tale atto sia chiamato a rispondere delle proprie azioni, riaffermando il principio che a Solaro non può esserci alcuna tolleranza per l’oltraggio ai nostri valori più cari e alla nostra storia”.

