VENEGONO SUPERIORE – Prosegue nel periodo natalizio e nelle settimane successive l’iniziativa “La tavola che accoglie”, il presepio vivente promosso dai Comboniani di Venegono Superiore insieme ai Presepiàt di Venegono Inferiore. Si tratta delle rappresentazioni del presepio vivente che, quest’anno, sono ospitate al Castello dei Missionari Comboniani, in via delle Missioni 12.

Il presepio vivente propone scene e ambientazioni ispirate al Natale, con figuranti e momenti di rappresentazione, ed è visitabile in diverse date con apertura pomeridiana.

Per quanto riguarda il programma da gennaio, gli appuntamenti sono i seguenti, tutti al Castello dei Missionari Comboniani:

1 gennaio : dalle 15 alle 17.30

2, 3, 4, 5 e 11 gennaio : dalle 15 alle 17.30

Epifania : dalle 15 alle 17.30

18 gennaio : è prevista ujna marcia dalla chiesa di Venegono Inferiore al presepio, con una rappresentazione

25 gennaio: ultima rappresentazione, a partire dalle 15 alle 17.30.

L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi natalizi del paese e propone un percorso di visita e rappresentazione che richiama i temi dell’accoglienza e della condivisione.

01012026