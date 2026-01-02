Città

SARONNO – Un messaggio di cordoglio per la scomparsa della staffetta partigiana Ivonne Trebbe arriva anche dai Giovani Democratici del Saronnese che “esprimono il più sincero cordoglio e la propria vicinanza ai familiari, amici e compagni di Ivonne Trebbi”.

“Appena ci siamo costituiti come Giovani Democratici del Saronnese, Ivonne ha aperto le porte di casa sua alla nostra federazione per raccontarci la sua esperienza nella Resistenza. Ci ha insegnato che l’antifascismo non è solo memoria storica, ma una scelta quotidiana: non essere mai indifferenti di fronte all’oppressione e alle disuguaglianze. Per questo, e per l’esempio che ci ha lasciato, le saremo eternamente grati” dichiara Lucy Sasso segretaria dei Giovani Democratici del Saronnese.

“La sua disponibilità e il suo rapporto con le nuove generazioni hanno rappresentato un patrimonio umano e politico prezioso per il territorio. I Giovani Democratici del Saronnese si impegnano a custodire e portare avanti la sua memoria, continuando a contrastare l’indifferenza e a difendere i valori di libertà, giustizia e pace che hanno guidato tutta la sua vita”.

(foto Trebbi con un gruppo dei Giovani democratici del Saronnese)

