Addio Ivonne Trebbi, il ricordo di Elly Schlein: “Testimone di una generazione a cui dobbiamo la nostra libertà”
2 Gennaio 2026
0
SARONNO – Il ricordo di Ivonne Trebbi supera i confini cittadini e arriva anche sui profili nazionali. Nelle ore successive alla notizia della sua scomparsa, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha condiviso su Instagram un messaggio di saluto dedicato a Ivonne Trebbi, staffetta partigiana con il nome di battaglia “Bruna”.
La segretaria dem sottolinea anche il lungo percorso istituzionale di Trebbi, che ha ricoperto diversi incarichi fino ad essere eletta deputata per due legislature, dal 1979 al 1987. Una vita, viene ricordato nel messaggio, interamente dedicata ai valori dell’antifascismo, della giustizia sociale e della democrazia.
Nel saluto condiviso sui social, Ivonne Trebbi viene indicata come “testimone di una generazione a cui dobbiamo la nostra libertà”, una donna che non ha mai smesso di battersi dalla parte dei lavoratori e per i diritti sociali e civili, mantenendo fino all’ultimo un ruolo attivo nella trasmissione della memoria e dei valori della Resistenza.
Un messaggio che si aggiunge ai numerosi ricordi arrivati in queste ore da associazioni, istituzioni e cittadini, confermando il rilievo nazionale di una figura che ha lasciato un segno profondo anche nella comunità saronnese.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09