SARONNO – Il ricordo di Ivonne Trebbi supera i confini cittadini e arriva anche sui profili nazionali. Nelle ore successive alla notizia della sua scomparsa, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha condiviso su Instagram un messaggio di saluto dedicato a Ivonne Trebbi, staffetta partigiana con il nome di battaglia “Bruna”.

Nel post, pubblicato oggi, venerdì 2 gennaio, Elly Schlein ricorda una figura centrale della storia della Resistenza italiana e dell’impegno politico e sindacale del Novecento. Ivonne Trebbi viene descritta come protagonista della lotta antifascista nei Gruppi di difesa della donna e nei Sap, le Squadre di azione patriottica, oltre che come dirigente del Partito Comunista Italiano e della Cgil.

La segretaria dem sottolinea anche il lungo percorso istituzionale di Trebbi, che ha ricoperto diversi incarichi fino ad essere eletta deputata per due legislature, dal 1979 al 1987. Una vita, viene ricordato nel messaggio, interamente dedicata ai valori dell’antifascismo, della giustizia sociale e della democrazia.

Nel saluto condiviso sui social, Ivonne Trebbi viene indicata come “testimone di una generazione a cui dobbiamo la nostra libertà”, una donna che non ha mai smesso di battersi dalla parte dei lavoratori e per i diritti sociali e civili, mantenendo fino all’ultimo un ruolo attivo nella trasmissione della memoria e dei valori della Resistenza.

Un messaggio che si aggiunge ai numerosi ricordi arrivati in queste ore da associazioni, istituzioni e cittadini, confermando il rilievo nazionale di una figura che ha lasciato un segno profondo anche nella comunità saronnese.