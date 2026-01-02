Città

SARONNO – “La scomparsa di Ivonne Trebbi, la partigiana “Bruna”, priva Saronno di una figura che ha saputo testimoniare, con coerenza e rigore, il valore della libertà come responsabilità civile. La sua vita è stata segnata dall’impegno costante contro ogni forma di oppressione, dall’attenzione alla memoria come strumento di consapevolezza democratica, dalla difesa della Resistenza contro ogni revisionismo”.

Inizia così la nota dell’ex sindaco e ora consigliere comunale di Saronno Civica Augusto Airoldi in merito alla scomparsa di Ivonne Trebbi.

“Attraverso la sua esperienza e la sua voce, Ivonne Trebbi ha ricordato a generazioni diverse che la libertà non è mai acquisita una volta per tutte, ma va difesa e praticata ogni giorno. I suoi appelli alle giovani generazioni risuonano nelle recenti parole del presidente Sergio Mattarella. Il suo esempio rimane un riferimento morale e civile, soprattutto in un tempo che richiede vigilanza, partecipazione e rispetto della dignità umana. Il suo esempio di coraggio e resilienza guiderà il nostro cammino futuro. Le mie più sentite condoglianze ai famigliari e a quanti l’hanno amata.

Per sempre, grazie, Bruna”.

