Addio Ivonne Trebbi, l’omaggio dell’ex sindaco Airoldi: “Un riferimento morale e civile per tutta la città””
2 Gennaio 2026
0
SARONNO – “La scomparsa di Ivonne Trebbi, la partigiana “Bruna”, priva Saronno di una figura che ha saputo testimoniare, con coerenza e rigore, il valore della libertà come responsabilità civile. La sua vita è stata segnata dall’impegno costante contro ogni forma di oppressione, dall’attenzione alla memoria come strumento di consapevolezza democratica, dalla difesa della Resistenza contro ogni revisionismo”.
Inizia così la nota dell’ex sindaco e ora consigliere comunale di Saronno Civica Augusto Airoldi in merito alla scomparsa di Ivonne Trebbi.
“Attraverso la sua esperienza e la sua voce, Ivonne Trebbi ha ricordato a generazioni diverse che la libertà non è mai acquisita una volta per tutte, ma va difesa e praticata ogni giorno. I suoi appelli alle giovani generazioni risuonano nelle recenti parole del presidente Sergio Mattarella. Il suo esempio rimane un riferimento morale e civile, soprattutto in un tempo che richiede vigilanza, partecipazione e rispetto della dignità umana. Il suo esempio di coraggio e resilienza guiderà il nostro cammino futuro. Le mie più sentite condoglianze ai famigliari e a quanti l’hanno amata.
Per sempre, grazie, Bruna”.
—-
