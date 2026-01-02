Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Tu@Saronno sulla scomparsa di Ivonne Trebbi. “È venuta a mancare nella giornata di oggi Ivonne Trebbi, la partigiana “Bruna”, che per decenni è stata un simbolo e un punto di riferimento per tutta la comunità saronnese, incarnando con il suo esempio, la sua testimonianza e la sua instancabile azione civile i valori della Costituzione e della Resistenza, base fondante della nostra Repubblica democratica e della nostra società”.

Non manca un richiamo al suo impegno nell’ultima campagna elettorale: “Ivonne ci ha fatto il grandissimo onore di volersi candidare con Tu@Saronno alle ultime elezioni, cosa che per noi è e sarà sempre un monito per cercare di dare il meglio nella nostra attività politica, soprattutto ora che siamo tra le forze a cui i cittadini saronnesi hanno dato mandato per amministrare la città.

Con Ivonne Trebbi se ne va una fonte d’ispirazione importante ma i valori che ha incarnato nel corso della sua vita non tramonteranno mai e devono restare un faro per chiunque agisca all’interno della politica e della società civile. Grazie di tutto, partigiana “Bruna”, e che la terra oggi libera per la quale tu hai combattuto ti sia lieve”.

(Ivonne Trebbi con una delegazione di tu@Saronno in campagna elettorale)

