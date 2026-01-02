Limbiate

LIMBIATE / SARONNO – È dedicato al tema del dialogo il 3° Concorso Fotografico Nazionale in memoria dell’ambasciatore Luca Attanasio, nativo di Saronno e originario di Limbiate. L’evento è promosso dal Circolo Acli Limbiate Aps insieme al Comune di Limbiate e a ReteLimbiate. Un’iniziativa che richiama un valore centrale nella vita e nella missione dell’ambasciatore, quello del dialogo inteso come costruzione di ponti, incontro e comprensione.

Il tema scelto per l’edizione 2025/2026, intitolato “Dialoghi”, invita i partecipanti a raccontare attraverso la fotografia il confronto tra persone, culture, emozioni e idee. La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti i fotografi maggiorenni.

Ogni partecipante può presentare fino a tre fotografie inedite, sia a colori sia in bianco e nero. Le opere dovranno essere consegnate entro giovedì 5 febbraio alle 12. La consegna può avvenire a mano presso Michelangelo Foto, al centro commerciale Carrefour di via Garibaldi 1 a Limbiate, oppure tramite posta al Comune di Limbiate, in via Monte Bianco 2.

Il concorso prevede premi fino a 1.000 euro e una mostra pubblica delle opere selezionate. L’inaugurazione della mostra è in programma 22 febbraio mentre la cerimonia di premiazione si terrà 1 marzo 2026, entrambe nell’aula consiliare “Falcone e Borsellino” di Villa Mella.

Regolamento completo e modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Limbiate. L’iniziativa si propone come un’occasione culturale e civile per riflettere, attraverso le immagini, sul valore del dialogo nel mondo contemporaneo.

Luca Attanasio era stato ucciso in un attentato in Congo durante una missione diplomatica insieme al carabiniere della scorta e all’autista il 22 febbraio 2021.

(foto: Luca Attanasio)

