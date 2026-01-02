Comasco

BREGNANO – Il nuovo anno porta con sé una novità attesa da tempo per la comunità di Bregnano: la nuova scuola secondaria di primo grado è pronta ad aprire le porte agli studenti dall’inizio di gennaio, dopo essere stata completata e presentata alla cittadinanza prima della conclusione del 2025. I lavori, avviati tra il 2020 e il 2021 e rallentati dalla pandemia, sono stati portati a termine grazie alla collaborazione tra la sindaca Elena Daddi, l’assessore Davide Raina, l’ufficio tecnico comunale e l’impresa Bruni, con il supporto degli ingegneri Alessandro Padoan e Carlo Cerati.

Il progetto è stato illustrato recentemente alla cittadinanza, mentre una visita in anteprima, concordata con la dirigente scolastica Claudia Gambardella, ha coinvolto circa cento genitori e studenti. Il vecchio plesso elementare è stato trasformato in una struttura moderna e funzionale, dotata di 15 aule, laboratori, spazi inclusivi e un giardino esterno. Le lezioni prenderanno il via dopo l’Epifania, seguite dall’inaugurazione ufficiale. L’istituto è intitolato a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, scelta compiuta nel 2011 dal Consiglio comunale junior. Un’opera attesa da anni, pensata per le generazioni di oggi e di domani.

