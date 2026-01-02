Cronaca

CISLAGO – Segnalazione di un tentato furto l’altro giorno in via Raffaello, dove ignoti avrebbero cercato di entrare in un’abitazione. L’episodio è stato segnalato sui social da un residente, che ha riferito di aver contattato immediatamente i carabinieri. Il tentativo non sarebbe andato a buon fine, ma l’accaduto riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza. Nella zona, infatti, si registrano nuovamente episodi e segnalazioni legati a furti e tentativi di intrusione nelle abitazioni, un fenomeno che negli ultimi periodi sta creando preoccupazione tra i cittadini.

L’invito, rilanciato anche attraverso i social, è a prestare la massima attenzione, segnalare movimenti sospetti e avvisare tempestivamente le forze dell’ordine in caso di situazioni anomale. Un richiamo alla prudenza, soprattutto nelle ore serali e notturne, per cercare di prevenire nuovi episodi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

02012026