Le emorroidi sono comunemente associate all’età avanzata, alla gravidanza o a particolari condizioni di salute, ma è facile riscontrarle anche tra i giovani adulti, in particolare tra i 20 e i 40 anni. Questa tendenza preoccupante è spesso sottovalutata, in parte per l’imbarazzo che circonda il tema, in parte perché molti non si aspettano che un disturbo “da grandi” possa colpire così presto. Eppure, abitudini quotidiane scorrette, uno stile di vita sempre più sedentario e alti livelli di stress possono favorire l’insorgenza delle emorroidi anche in età giovane.

Cosa sono le emorroidi e perché colpiscono anche i giovani

Le emorroidi sono strutture vascolari presenti fisiologicamente nel canale anale. Quando queste vene si infiammano o si gonfiano a causa di una pressione eccessiva, diventano sintomatiche, provocando fastidi come prurito, dolore, sanguinamento o sensazione di peso anale. Questo fenomeno, noto come malattia emorroidaria, può colpire chiunque, a prescindere dall’età.

Nei giovani adulti, le cause non vanno cercate in fattori fisiologici legati all’invecchiamento, ma piuttosto nello stile di vita. Lavoro d’ufficio, lunghe ore passate seduti, alimentazione povera di fibre e stress cronico sono tra i principali responsabili di una pressione anomala sulle vene rettali.

Fattori di rischio specifici nei giovani

Vita sedentaria

Molti giovani passano gran parte della giornata seduti, tra studio, lavoro al computer e tempo libero davanti a schermi. La scarsa attività fisica riduce la motilità intestinale e favorisce la stitichezza, una delle cause principali delle emorroidi. Dieta povera di fibre

La diffusione di diete iperproteiche, fast food, pasti frettolosi, consumo di alcol e basso apporto di frutta e verdura comporta feci dure e difficoltà evacuative. Lo sforzo eccessivo in bagno è un fattore scatenante del disturbo. Stress e abitudini intestinali alterate

Ansia, ritmi frenetici e scarsa attenzione al proprio corpo portano molti giovani a ignorare lo stimolo della defecazione o a trattenerlo, creando squilibri nel transito intestinale. Lo stress, inoltre, incide negativamente sul sistema gastrointestinale, peggiorando i sintomi. Allenamento in palestra eccessivo

Sollevare pesi in modo scorretto o con frequenze troppo elevate può aumentare la pressione intra-addominale, agendo negativamente sulle vene rettali. Alcuni sport da palestra, se praticati senza la giusta tecnica, possono dunque contribuire alla comparsa delle emorroidi.

Sintomi da non ignorare

I sintomi tipici includono prurito anale, dolore durante o dopo l’evacuazione, sangue rosso vivo sulla carta igienica, senso di incompleto svuotamento intestinale e, nei casi più avanzati, la comparsa di un rigonfiamento dolente nella zona anale.

Purtroppo, proprio per la giovane età, molti tendono a minimizzare questi segnali o a confonderli con problemi transitori. Questo ritardo nella diagnosi può aggravare il disturbo, rendendolo più difficile da trattare e aumentando il rischio di complicazioni.

Prevenzione e buone abitudini

La buona notizia è che, nella maggior parte dei casi, le emorroidi possono essere prevenute e gestite con successo attraverso semplici cambiamenti nello stile di vita:

Segui una dieta ricca di fibre : frutta, verdura, cereali integrali e legumi aiutano a mantenere le feci morbide e a prevenire la stitichezza.

: frutta, verdura, cereali integrali e legumi aiutano a mantenere le feci morbide e a prevenire la stitichezza. Bevi molta acqua : l’idratazione è fondamentale per la salute intestinale.

: l’idratazione è fondamentale per la salute intestinale. Fai attività fisica regolare : anche una camminata quotidiana è sufficiente per stimolare il transito intestinale e migliorare la circolazione.

: anche una camminata quotidiana è sufficiente per stimolare il transito intestinale e migliorare la circolazione. Evita di trattenere le feci : ascolta i segnali del tuo corpo e non procrastinare l’evacuazione.

: ascolta i segnali del tuo corpo e non procrastinare l’evacuazione. Fai attenzione in palestra : usa la giusta tecnica nei sollevamenti e alterna allenamenti intensi a momenti di recupero.

: usa la giusta tecnica nei sollevamenti e alterna allenamenti intensi a momenti di recupero. Riduci lo stress: tecniche di rilassamento, una buona organizzazione del tempo e il sonno adeguato aiutano anche la salute intestinale.

Quando rivolgersi al medico

Se i sintomi persistono per più di qualche giorno, è importante consultare un medico, anche se si è giovani. Una diagnosi precoce consente di intervenire con trattamenti conservativi e di evitare l’evoluzione verso forme più gravi che potrebbero richiedere procedure invasive.

Le emorroidi non sono un disturbo riservato agli anziani. Anche i giovani adulti possono svilupparle, soprattutto in un contesto moderno caratterizzato da sedentarietà, cattiva alimentazione e stress. Prestare attenzione ai segnali del proprio corpo, adottare uno stile di vita più equilibrato e non avere timore di parlarne con un professionista sono i primi passi per gestire efficacemente questa condizione e migliorare la propria qualità di vita.

