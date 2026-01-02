I più letti di ieri: il primo nato dell’anno, Capodanno in città, le sfide della nuova sindaca, marcia pace ad Uboldo
2 Gennaio 2026
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 1 gennaio, l’arrivo del primo nato del 2026 con radici saronnesi ha emozionato i lettori, mentre i festeggiamenti di Capodanno, tra botti, fuochi e assenze in piazza, hanno animato la notte. Spazio anche all’approfondimento con Ilaria Pagani, che racconta i primi mesi da sindaca tra scelte complesse e obiettivi per il futuro.
Il primo vagito del 2026 arriva da Milano ma parla saronnese: è nato il piccolo Filippo, figlio di una giovane coppia di Saronno, primo nato dell’anno nel capoluogo lombardo.
Il primo vagito del 2026 a Milano parla saronnese. E’ il piccolo Filippo con mamma e papà di Saronno
Capodanno a Saronno tra botti, fuochi, famiglie e rider: una notte animata immortalata in una galleria fotografica che racconta l’atmosfera della città.
Saronno, Capodanno tra botti, fuochi, famiglie e rider: la fotogallery della notte di San Silvestro
Nessuna festa in piazza a Saronno, come a Milano, ma non sono mancati botti e fuochi d’artificio che hanno scandito l’inizio del nuovo anno.
Saronno come Milano, niente festa in piazza… ma tanti botti e fuochi (video)
Nel format “Il tempo di un caffè”, la sindaca Ilaria Pagani riflette sui primi mesi di mandato, tra priorità sulla sicurezza, decisioni difficili e le sfide ancora da affrontare.
Il tempo di un caffè speciale Saronno, Ilaria Pagani: sicurezza, scelte difficili e le prime sfide da sindaca
A Uboldo l’anno inizia con la Marcia per pace e tante riflessioni
Fasce bianche e bandiere arcobaleno: Uboldo in marcia per la pace a Capodanno
