Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 1 gennaio, l’arrivo del primo nato del 2026 con radici saronnesi ha emozionato i lettori, mentre i festeggiamenti di Capodanno, tra botti, fuochi e assenze in piazza, hanno animato la notte. Spazio anche all’approfondimento con Ilaria Pagani, che racconta i primi mesi da sindaca tra scelte complesse e obiettivi per il futuro.

Il primo vagito del 2026 arriva da Milano ma parla saronnese: è nato il piccolo Filippo, figlio di una giovane coppia di Saronno, primo nato dell’anno nel capoluogo lombardo.

Capodanno a Saronno tra botti, fuochi, famiglie e rider: una notte animata immortalata in una galleria fotografica che racconta l’atmosfera della città.

Nessuna festa in piazza a Saronno, come a Milano, ma non sono mancati botti e fuochi d’artificio che hanno scandito l’inizio del nuovo anno.

Nel format “Il tempo di un caffè”, la sindaca Ilaria Pagani riflette sui primi mesi di mandato, tra priorità sulla sicurezza, decisioni difficili e le sfide ancora da affrontare.

A Uboldo l’anno inizia con la Marcia per pace e tante riflessioni

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09