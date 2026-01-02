Città

SARONNO – “Oggi si è’ spenta l’amica e partigiana Ivonne Trebbi, nome di battaglia “Bruna”. A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale, esprimo profondo cordoglio per la sua scomparsa”. Inizia così la nota della sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, dopo la scomparda dell’ex parlamentare (dal 1979 al 1987), residente saronnese.

Prosegue la sindaca

Ivonne Trebbi è stata una partigiana e una donna che ha testimoniato, con il suo impegno civile e la sua vita, i valori della libertà, della democrazia e della giustizia. Attraverso il suo esempio e il suo racconto, ha rappresentato una memoria storica preziosa, contribuendo a trasmettere alle nuove generazioni il significato profondo della Resistenza e delle conquiste democratiche del nostro Paese.

La sua scomparsa è una perdita non solo per i suoi familiari e per chi le ha voluto bene, ma per l’intera comunità, che oggi perde una testimone autorevole e generosa della propria storia. In questo momento di dolore, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e ai suoi cari, condividendone il lutto.

(foto: Ivonne Trebbi e la sindaca Ilaria Pagani)

