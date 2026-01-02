Altre news

SARONNO – Venerdì 2 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà stabile e soleggiata, con cielo sereno per tutto l’arco delle 24 ore. Non sono previste precipitazioni e il clima si manterrà asciutto, con temperature invernali ma senza eccessi. La colonnina di mercurio oscillerà tra una minima di -1°C nelle prime ore del mattino e una massima che raggiungerà i 7°C nel pomeriggio. Nonostante la presenza del sole, sarà necessario prestare attenzione al rischio ghiaccio, soprattutto nelle prime ore del giorno e nelle zone in ombra, dove permane l’allerta meteo.

I venti saranno deboli per tutta la giornata: al mattino proverranno da Ovest-Nordovest, mentre nel pomeriggio si orienteranno da Ovest, senza particolari rinforzi. Il contesto resta quello di un’alta pressione che garantisce condizioni stabili, con assenza di nuvolosità significativa.

In Lombardia, il tempo sarà stabile su tutta la regione, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le basse pianure occidentali, come il Saronnese, godranno di un cielo sereno per l’intera giornata, mentre altrove si potranno osservare lievi velature o qualche nube mattutina, specie sulle pianure orientali. Le temperature si manterranno su valori tipicamente invernali ma senza particolari eccessi di freddo.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

