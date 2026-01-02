Cronaca

MISINTO – Nuova segnalazione di furti nei cortili privati a Misinto. Nel pomeriggio dell’altro giorno, intorno alle 16.30, un residente ha denunciato il furto di tre caricatori per monopattino dal proprio cortile.

Secondo il racconto diffuso sui social, un giovane sarebbe stato notato aggirarsi nella zona fingendo di parlare al telefono e di cercare qualcuno. Solo successivamente, ricostruendo quanto accaduto, i residenti avrebbero collegato la sua presenza ai furti avvenuti. Il ragazzo sarebbe entrato prima in un cortile vicino, da dove avrebbe sottratto una bicicletta grigia, per poi spostarsi anche nel cortile della farmacia, dove sarebbero stati rubati i caricatori.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza: anche a Misinto, negli ultimi giorni, si registrano segnalazioni di furti e intrusioni in spazi privati, con particolare preoccupazione da parte dei cittadini. L’invito è a prestare la massima attenzione, segnalare movimenti sospetti e contattare tempestivamente le forze dell’ordine. Il residente ha infine lanciato un appello: nel caso qualcuno dovesse ritrovare i caricatori rubati, chiede di essere contattato per poterli recuperare.

