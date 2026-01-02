Città

SARONNO – “Per me eri semplicemente Ivonne, la zia di Ivan e Fulvio, amici del quartiere Prealpi con cui giocavo a calcio. A casa nostra eri invece ” La Partigiana” , pronunciato sempre con rispetto, a indicare qualcosa di straordinario, di eroico. Ivonne, bolognese di origine, era la moglie di Giancarlo Aloardi, altro grande saronnese della resistenza, Ivonne dal matrimonio divenne Saronnese. Dopo la guerra tutti in Italia cercavano Ivonne, una testimone vivente della resistenza; la chiamavano a raccontare la sua vita eroica nelle scuole, nelle ricorrenze, ovunque. L’Anpi le faceva da ufficio stampa e organizzava i suoi impegni. Per me era strano e allo stesso tempo motivo di orgoglio vivere a poche centinaia di metri da un’eroina della resistenza”.

E’ l’intenso ricordo di Mauro Rotondi della staffetta Trebbi scomparsa oggi.

“Perchè Ivonne straordinaria ed eroina lo è stata davvero. Quando ebbi la fortuna e l’onore di passare una giornata a casa sua, Ivonne mi parlò della sua storia con grande passione e lucidità. Si alzava in continuazione e portava al tavolo foto, libri, riviste, lettere, cimeli: “Guarda qua, ero in Russia, nella delegazione appena dopo la liberazione” . Guarda qua: ” Avevo preso un sacco di botte a Bologna, ho rischiato la pelle, se ti racconto non reggi”. “Qua invece portavo in bici i messaggi segreti alla Brigata, se mi beccavano mi massacravano di bastonate, oggi non sarei quì”. Ti racconto questa: “Sono con Renato Guttuso in Parlamento, il celebre pittore, questa rosa me l’ha disegnata al momento e poi me l’ha regalata dicendomi: è per te Partigiana Bruna (il nome di battaglia)”. “Qua invece la liberazione dell’Italia, abbiamo vinto, una festa come la vittoria dei mondiali di calcio, ti lascio immaginare”. Un’emozione dietro l’altra. Poi mi disse: “Ragazzo, ricordati sempre: se oggi tu, i tuoi amici, la tua famiglia , la tua generazione, vivete in pace, senza patire fame, freddo, guerra, violenze, è grazie a gente come me che ha lottato rischiando e perdendo la propria vita per la pace, la democrazia, i diritti, la libertà. Difendi sempre questi valori finché vivrai”. Ciao Ivonne, grazie di avermi voluto bene e insegnato tanto, grazie a te oggi, anche chi non ti conosce vive in un mondo libero e magari non se ne rende conto. Grazie per sempre Ivonne Trebbi Aloardi, cosi voleva essere chiamata, partigiana, italiana, onorevole, artefice e testimone della libertà e della giustizia”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09