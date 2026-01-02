Città

SARONNO – La soddisfazione per l’intervento delle forze dell’ordine e per la pulizia avviata nel quartiere resta, ma accanto a questo emerge anche una richiesta di attenzione ulteriore. È quanto segnala un cittadino saronnese che, dopo le proteste d’inizio settimana sulla situazione della Retrostazione, torna a scrivere per condividere una riflessione pacata e documentata.

Il residente riconosce come positivo il lavoro degli operatori impegnati nella pulizia dell’area, sottolineando come parte del degrado visibile sia stato effettivamente rimosso. Allo stesso tempo, però, invita a guardare anche ciò che resta fuori dallo sguardo immediato. In particolare segnala la presenza di un cespuglio, a pochi metri dalla zona ripulita, dove da tempo si accumulano vestiti, avanzi di spazzatura, bottiglie e cartacce.

Il punto sollevato è la completezza dell’intervento: l’impressione, secondo il cittadino, è che sia stato rimosso soprattutto ciò che era più evidente, mentre alcune situazioni meno visibili continuano a rimanere irrisolte. Un dettaglio che, a suo avviso, rischia di vanificare in parte gli sforzi fatti e di alimentare il ritorno del degrado.

A supporto della segnalazione è stato allegato anche un video che mostra il cespuglio utilizzato come discarica, collocato a breve distanza dall’area oggetto della recente pulizia. L’auspicio espresso è che l’intervento possa essere completato, andando oltre l’impatto immediato e restituendo al quartiere una condizione di maggiore decoro duraturo.

