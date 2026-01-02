Città

SARONNO – Il conto alla rovescia per gli sconti invernali è partito: in Lombardia i saldi iniziano sabato 3 gennaio e proseguono per sessanta giorni, fino a martedì 3 marzo. Un periodo atteso sia dai commercianti sia dai consumatori, che potranno approfittare di ribassi su abbigliamento, calzature, accessori e altri prodotti di stagione anche nei negozi del centro cittadino.

Le regole valgono sia per i punti vendita fisici sia per gli shop online. Il Codice del consumo stabilisce infatti che anche il commercio digitale deve indicare il prezzo di partenza, che deve essere il più basso applicato nel mese precedente allo sconto, per garantire massima trasparenza.

Gli operatori commerciali sono tenuti a fornire informazioni corrette e verificabili sugli sconti applicati. La comunicazione, inclusa quella pubblicitaria, non deve risultare ingannevole nemmeno dal punto di vista grafico. Nei negozi i prezzi esposti devono essere chiari e l’esercente deve poter dimostrare la veridicità dei ribassi in caso di controlli.

I prodotti in saldo devono essere ben distinguibili da quelli venduti a prezzo pieno. Se non è possibile separarli fisicamente, devono essere presenti cartelli chiari per evitare confusione.

Per i consumatori, resta valido il diritto alla tutela in caso di merce difettosa: è possibile chiedere la sostituzione o il rimborso presentando lo scontrino, che è quindi fondamentale conservare.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09