Cronaca

SARONNO – Hanno trovato la camera da letto devastata, armadi e cassetti svuotati, il portagioie rovesciato e la cassaforte forzata. È l’amara sorpresa che ha accolto una famiglia al rientro a casa, nelle ultime ore, dopo un furto avvenuto in un’abitazione della zona di via Petrarca.

Secondo quanto ricostruito, i ladri sono entrati dal primo piano, quello della camera da letto, dopo aver rotto una vetrata. Una volta all’interno hanno messo a soqquadro i locali, rovistando ovunque alla ricerca di oggetti di valore. Nonostante i danni e il disordine lasciato alle spalle, i malviventi sono riusciti a dileguarsi senza lasciare tracce evidenti.

I proprietari si sono accorti del blitz solo al rientro, trovandosi di fronte una casa completamente sottosopra. Grande l’amarezza non solo per quanto è stato rubato, ma anche per i danni e per la sensazione di violazione della propria abitazione.

Nella stessa zona è stato notato un particolare sospetto: una finestra aperta nell’abitazione di un vicino, assente da Saronno, che in precedenza risultava chiusa. Un elemento che fa ipotizzare un possibile secondo tentativo o un sopralluogo nella notte.

Neppure le feste e il cambio d’anno sembrano quindi aver fermato l’ondata di furti in città. Dopo il colpo messo a segno il giorno di Natale in viale Rimembranze, i topi d’appartamento sono tornati in azione. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e verificare eventuali collegamenti con altri furti recenti.

(foto archivio)

