SARONNO – Un murales che parla al quartiere Matteotti e all’intera città, nel luogo che più di ogni altro racconta l’eredità di una donna che ha lasciato un segno profondo. Domenica 4 gennaio, nel secondo anniversario della morte, Saronno ricorda suor Annunciata Fumagalli con l’inaugurazione di un murales a lei dedicato al centro di aggregazione Tam Tam di via Palladio.

L’iniziativa nasce dalla comunità pastorale Crocifisso Risorto e dalla parrocchia San Giuseppe, che hanno scelto una data dal forte valore simbolico: proprio il 4 gennaio, giorno in cui nel 2024 si è spenta la religiosa, punto di riferimento per generazioni di giovani e famiglie del quartiere. Suor Annunciata è morta all’età di 81 anni, dopo una lunga vita spesa accanto ai ragazzi più fragili, con un’attenzione costante ai temi dell’educazione, della socialità e dell’inclusione.

Figura benemerita per la città, suor Annunciata è stata una presenza quotidiana al Matteotti. A lei si deve l’idea e la nascita del centro Tam Tam, pensato come spazio protetto e accogliente, dove i giovani potessero crescere, confrontarsi e trovare adulti capaci di ascoltare. Una scelta che spiega anche la collocazione del murales: non una parete qualsiasi, ma il luogo che meglio rappresenta la sua visione educativa e il suo impegno concreto.

Il programma della giornata prevede alle 10.30 la Santa messa in ricordo di suor Annunciata. A seguire si terrà l’inaugurazione del murales al centro Tam Tam, con un momento di condivisione aperto alla comunità. Un gesto semplice ma carico di significato, per continuare a far vivere nel quartiere e nella città la testimonianza di una donna che ha saputo prendersi cura degli altri con discrezione e determinazione.

