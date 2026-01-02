Città

SARONNO – “E’ con grande commozione che Anpi Saronno annuncia la scomparsa della nostra partigiana Ivonne Trebbi, nome di battaglia Bruna, classe 1928”

La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi venerdì due gennaio. “Anpi Saronno si unisce al cordoglio dei familiari, agli amici e compagni che gli sono stati vicini fino all’ultimo”.

“La ricorderemo sempre per il suo instancabile impegno e la sua testimonianza, nel diffondere alle nuove generazioni i valori della Resistenza, della solidarietà e dell’antifascismo. Una lunga vita di lotte, nella Resistenza, nel Sindacato, in Parlamento, tenendo sempre in primo piano i diritti delle donne.La sua Memoria rimarrà sempre viva nei nostri cuori”.

