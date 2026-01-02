CARONNO PERTUSELLA – La Rossella Caronno chiude l’anno solare nel migliore dei modi, presentandosi al giro di boa del campionato di volley di Serie B in testa alla classifica. Un risultato importante, costruito passo dopo passo, ma che all’interno della società viene letto con equilibrio e lucidità.

Nonostante il primato, il messaggio che arriva dalla dirigenza e dallo staff tecnico è chiaro: soddisfazione sì, ma senza perdere di vista il lavoro quotidiano e le difficoltà che attendono nella seconda parte della stagione. A fare il punto sono stati il presidente Matteo Ferrario, il direttore sportivo Marco Colombo e l’allenatore Claudio Gervasoni, protagonisti di un’intervista di fine anno in cui hanno raccontato il percorso della squadra e le prospettive future.

Dietro il primo posto, spiegano, c’è un gruppo solido, una programmazione attenta e la capacità di mantenere i piedi per terra, senza lasciarsi condizionare dalla classifica. L’obiettivo resta quello di continuare a crescere, affrontando le prossime sfide con la stessa mentalità che ha permesso alla Rossella di guardare tutti dall’alto al termine del girone d’andata.