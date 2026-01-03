iltra2

TRADATE – Lunedì 12 gennaio appuntamento con il via “Il cerchio delle mamme”, ciclo di incontri promosso dal Comune di Tradate nell’ambito del progetto “Insieme si cresce”. L’iniziativa è rivolta ai genitori di bambini da 0 a 6 mesi e propone un percorso gratuito di accompagnamento e sostegno nel ruolo genitoriale e nella relazione con i figli.

Gli incontri si svolgono con cadenza bimensile, ogni secondo e quarto lunedì del mese, dalle 9.30 alle 11 alla biblioteca Frera di via Zara 37. Il percorso è strutturato in una serie di appuntamenti, ciascuno dedicato a un tema differente legato alla genitorialità nei primi mesi di vita del bambino. Ogni incontro è riservato a un massimo di 6 coppie. Per partecipare è necessario iscriversi inviando, entro il giovedì della settimana precedente l’incontro a cui si intende partecipare, una email all’indirizzo [email protected].

L’attività rientra nel progetto comunale “Insieme si cresce”, che propone servizi e percorsi gratuiti di supporto alla famiglia e al bambino di età compresa tra 0 e 3 anni.



