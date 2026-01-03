Città

SARONNO – Sarà un saluto laico, aperto alla città, quello che accompagnerà l’ultimo commiato a Ivonne Trebbi, partigiana con il nome di battaglia “Bruna”, scomparsa a 97 anni. La cerimonia si terrà domenica 4 gennaio alle 17 alla sala del commiato Mazzolo di via Manzoni 43.

Ivonne Trebbi era stata staffetta partigiana durante la Resistenza e figura di riferimento dell’impegno civile e democratico. E’ stata protagonista della lotta antifascista e, nel dopoguerra, ha continuato a testimoniare i valori della libertà, della giustizia sociale e della memoria storica, diventando negli anni una coscienza civile per Saronno e non solo. Il suo impegno l’ha portata anche a ricoprire incarichi politici e istituzionali, senza mai smettere di parlare soprattutto alle giovani generazioni.

Sarà possibile renderle un ultimo saluto alla casa funeraria Mazzolo, sempre in via Manzoni 43. Il funerale laico di domenica rappresenterà il momento conclusivo di un percorso di ricordo che ha già visto numerosi messaggi di cordoglio da parte di associazioni, istituzioni e cittadini.

