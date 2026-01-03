Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Villaggio Sos di Saronno per Ivonne Trebbi scomparsa ieri, venerdì 2 gennaio, a Saronno. Ecco il testo firmato da Emiro Fresc ex direttore del Villaggio Sos di Saronno.

Ho un nitido ricordo della signora Trebbi che, arrivata al Villaggio per conoscere la nostra realtà, si era soffermata su delle fotografie che ritraevano alcuni bimbi intenti a suonare un piccolo flauto.

Ivonne amava la musica e ha da sempre sostenuto tutte le iniziative che il Villaggio incoraggiava per avvicinare i bimbi al canto, all’apprendimento di uno strumento, all’armonia musicale. Ci diceva che la musica era un momento importante per superare le difficoltà. Ci raccontava che suo marito era un amante della musica. E quando parlavamo di bambini, dei loro progetti, dei loro successi, i suoi occhi si illuminavano di gioia.

Per diversi anni Ivonne ha contribuito a sostenere economicamente i progetti di accoglienza del Villaggio, seguiva con attenzione lo sviluppo delle attività, si informava sui risultati raggiunti, sui successi e sulle fatiche che una realtà così complessa come il Villaggio vive tutti i giorni.

Per noi era diventata una persona amica e attraverso la sua considerevole esperienza di vita era di esempio per tutti noi, una “donna forte”, coraggiosa, disponibile, schietta, buona.

Ci mancheranno il suo sorriso e la sua gentilezza.

Grazie Ivonne per tutto quello che hai fatto per il Villaggio SOS, per i piccoli e per le mamme che sono passati nelle case del Villaggio e per quelli che oggi temporaneamente vi abitano.

Grazie per la fiducia che ci hai dato.

