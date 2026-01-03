Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Pd Saronno sulla scomparsa di Ivonne Trebbi.

In questo giorno triste vogliamo ricordare Ivonne Trebbi, partigiana valorosa nota con il nome di battaglia “Bruna”, che già in giovane età diede il proprio contributo alla Resistenza, rappresentando con forza e determinazione il ruolo delle donne nella lotta per la libertà. Donna di grande coraggio, è stata testimone instancabile dei valori della libertà e della democrazia.

Il suo impegno civile e politico, dalla partecipazione alla Resistenza al servizio come deputata del Partito Comunista Italiano, è stato esempio concreto di responsabilità, dedizione e coerenza, contribuendo in modo significativo alla costruzione di una società più giusta e libera. La sua vita resta un riferimento importante per le nuove generazioni e un patrimonio di memoria collettiva per l’intera comunità saronnese.

Alla famiglia, agli amici e a quanti l’hanno stimata e amata vanno le nostre più sincere condoglianze. La sua memoria resterà viva nei cuori di chi crede nei valori della libertà e della democrazia.

