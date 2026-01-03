Città

SARONNO – “Ivonne Trebbi ha rappresentato per noi saronnesi un certo modo di intendere l’impegno civile. Un modo semplice, ma profondo: l’esempio. E’ stata insieme a Paride Brunetti, Aurelio Legnani e tanti altri la testimonianza semplice ma eloquente che ci si può e ci si deve opporre alla dittatura. Che la libertà non ha prezzo e per essa si deve sacrificare anche la vita se necessario. Da parte di tutta Forza Italia e mia personale un grazie a Ivonne per il servizio di testimonianza attiva svolto per la città e le più sincere condoglianze alla famiglia”.

Sono le parole con cui Rienzo Azzi, segretario cittadino di Forza Italia e consigliere comunale, omaggia Ivonne Trebbi staffetta partigiana scomparsa all’età di 97 anni ieri venerdì 2 gennaio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09