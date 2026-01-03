Cronaca

LOMAZZO – Due incidenti stradali si sono verificati ieri tra Lomazzo e Rovellasca, entrambi classificati in codice giallo secondo i dispacci Areu. Il primo intervento è stato attivato nella notte alle 4 a Lomazzo, in via Ceresio 49. Si è trattato di un incidente stradale con uscita di strada che ha coinvolto una persona, un uomo di 56 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cantù, i vigili del fuoco di Como e un’ambulanza base della Croce rossa di Lomazzo. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (Como).

Il secondo episodio si è verificato nel pomeriggio alle 17.20 a Rovellasca, in via Parini. In questo caso l’incidente ha coinvolto un monopattino. A rimanere ferito è stato un uomo di 68 anni. Sul posto sono stati allertati i carabinieri di Cantù e un’ambulanza base della Croce azzurra di Rovellasca; l’interessato ha riportato alcune contusioni.

(foto archivio)

03012026