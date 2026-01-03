SOLARO – Un pomeriggio di teatro, fantasia e tradizione per festeggiare l’Epifania insieme a bambini e famiglie. Martedì 6 gennaio, alle 16, la sala polivalente di via San Francesco ospita lo spettacolo teatrale “C’era una volta un pezzo di legno”, proposto in occasione della Befana.

L’iniziativa è promossa dal Comune, con il consigliere delegato al tempo libero, in collaborazione con la compagnia teatrale Artisti Vagabondi, realtà nota per le sue produzioni dedicate al pubblico più giovane. Lo spettacolo è pensato per coinvolgere bambini e genitori in un racconto ispirato al mondo delle fiabe, tra narrazione, personaggi e momenti di leggerezza.

L’ingresso è libero, per permettere a tutte le famiglie di partecipare senza prenotazione. Al termine dello spettacolo, come da tradizione, la Befana farà il suo arrivo portando dolcetti per tutti i bambini presenti, trasformando il teatro in un momento di festa condivisa.

Per rendere il pomeriggio ancora più speciale, è prevista anche una postazione per le foto ricordo, dove i più piccoli potranno scattare un’immagine da conservare come ricordo della giornata.

Un appuntamento pensato per vivere insieme la Befana, tra teatro, sorrisi e un’atmosfera di comunità, nel cuore di Solaro.

