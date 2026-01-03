iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Domenica 4 gennaio è in programma a Castiglione Olona la tradizionale Fiera del Cardinale, il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato che dal 1978 si svolge ogni prima domenica del mese. L’iniziativa si terrà dalle 9 alle 17 attorno alla centrale piazza Garibaldi, lungo le vie del centro storico e all’interno delle corti quattrocentesche.

Il primo appuntamento dell’anno vedrà la partecipazione di circa sessanta espositori, con proposte dedicate ad artigianato, antiquariato, libri antichi, oggetti vintage, collezionismo, vinili e attività hobbistiche. Spazio anche all’enogastronomia, con banchi di prodotti tipici sardi, miele, formaggi, salumi, confetture e dolci.

In occasione della fiera sarà possibile visitare anche i principali monumenti del centro storico. Il Museo Branda Castiglioni e il Map Museo Arte Plastica saranno aperti con orario esteso dalle 10.30 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il Museo della Collegiata sarà invece visitabile con orario continuato dalle 10 alle 18.

La manifestazione è confermata anche in caso di pioggia, anche se non è garantita la presenza di tutti gli espositori.

