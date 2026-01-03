Saronnese

CISLAGO – Il Comune di Cislago organizza il tradizionale scambio di auguri di inizio anno. L’iniziativa è in programma martedì 6 gennaio alle 11.30 al palazzo municipale, in piazza Toti.

A invitare cittadini e associazioni sono il sindaco e l’amministrazione comunale, che incontreranno la comunità per un momento di saluto e condivisione in occasione dell’avvio del nuovo anno. L’incontro sarà accompagnato dalla presenza di musicisti del Corpo musicale Santa Cecilia, che allieteranno la mattinata con alcuni interventi musicali. L’appuntamento si inserisce nella tradizione delle iniziative istituzionali di inizio anno promosse dal Comune e rappresenta un’occasione aperta a tutta la cittadinanza.

(foto archivio: un momento d’atmosferta natalizia a Cislago in centro al paese)

03012026