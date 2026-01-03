Cronaca

COGLIATE – Un episodio avvenuto nella notte è stato segnalato sui social da un cittadino. Intorno alle 0.40, in via Piave alcuni ragazzi, presumibilmente adolescenti, avrebbero lanciato petardi o fuochi contro un’auto in transito. Nel messaggio si sottolinea come la segnalazione non voglia essere una presa di posizione contro l’uso di fuochi o petardi in generale, ma riguardi il fatto che siano stati lanciati deliberatamente verso un veicolo, con possibili conseguenze pericolose. Un gesto definito incivile e rischioso, che non viene giustificato con il semplice fatto che si tratti di ragazzi.

Chi ha raccontato l’episodio precisa di non augurare il male a nessuno e di aver condiviso quanto accaduto con la speranza che i diretti interessati possano leggere il messaggio e riflettere sul proprio comportamento. Viene richiamato il tema del rispetto e del senso civico, soprattutto quando certe azioni possono mettere a rischio le persone.

Il messaggio si chiude con un augurio di buon anno rivolto a tutti i cittadini di Cogliate, con l’auspicio che il nuovo anno possa portare serenità, salute e rispetto reciproco.

(foto archivio)

