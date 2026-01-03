SARONNO – Un pomeriggio di incontri, riflessione e condivisione dedicato alla vita familiare e alla crescita della comunità. Torna anche quest’anno “Una famiglia in festival”, appuntamento promosso dal Centro Culturale Islamico di Saronno, arrivato alla quarta edizione.

L’iniziativa è in programma sabato 3 e domenica 4 gennaio, dalle 15 alle 20, nella sede di via Grieg 47. Due giornate pensate per le famiglie, con momenti di approfondimento, dialogo e confronto su temi legati alla spiritualità, all’educazione e alle relazioni all’interno della famiglia musulmana.

Il festival propone un calendario di interventi con relatori di rilievo internazionale. Sono attesi Rashid Saad Al-Ajmi, l’ingegnere Samir Al-Faleh, Ayesh Ahmed Al Qahtani e l’imam saronnese Najib Al Bared. Le sessioni saranno guidate anche da giovani conduttori e moderatori, con l’obiettivo di favorire un linguaggio accessibile e un confronto aperto tra generazioni.

L’iniziativa nasce con l’intento di offrire uno spazio di ascolto e condivisione, rafforzando il senso di comunità e proponendo spunti concreti per la vita quotidiana delle famiglie. Un’occasione di incontro aperta a chi desidera approfondire questi temi e partecipare a due pomeriggi di dialogo e partecipazione.

