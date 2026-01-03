Primo piano

GERENZANO – I resti dei fuochi d’artificio ancora sparsi su strade, piazze e parchi dopo i festeggiamenti di Capodanno diventano lo spunto per una riflessione pubblica della sindaca Stefania Castagnoli, che con una lettera aperta ha voluto ringraziare chi si è rimboccato le maniche ma anche richiamare con chiarezza chi ha lasciato dietro di sé degrado e pericoli.

Nel suo intervento la prima cittadina parte dal riconoscimento verso i cittadini che hanno scelto di intervenire spontaneamente per ripulire gli spazi comuni. “Come Sindaco sento il dovere di dire grazie, ma anche di esprimere un disappunto chiaro.” Un grazie che, come sottolinea, va “senza esitazioni, a chi volontariamente si è rimboccato le maniche e ha raccolto le rimanenze dei fuochi d’artificio lasciate a terra dopo i festeggiamenti.”

Un gesto tutt’altro che scontato, che per la sindaca rappresenta un esempio concreto di attenzione alla comunità. “Persone che, invece di voltarsi dall’altra parte, hanno scelto di prendersi cura degli spazi pubblici, dimostrando senso civico, rispetto e responsabilità.”

Accanto al ringraziamento, però, non manca l’amarezza per i comportamenti incivili. “Detto questo, non posso nascondere l’amarezza verso chi si è divertito e poi ha semplicemente abbandonato scarti, cartoni e residui esplosi come se le strade, le piazze e i parchi non fossero di tutti.” Un passaggio netto, che chiarisce la distinzione tra il diritto di festeggiare e il dovere di rispettare i luoghi comuni. “Festeggiare è legittimo. Lasciare sporco e potenzialmente pericoloso ciò che resta non lo è”.

Nel testo la sindaca evidenzia anche le conseguenze concrete di questi comportamenti. “Non è una dimenticanza, è una mancanza di rispetto verso la comunità, verso chi pulisce per lavoro e verso quei cittadini che, ancora una volta, hanno dovuto rimediare all’inciviltà altrui”.

Viene poi riconosciuto il lavoro dell’azienda incaricata della raccolta rifiuti, impegnata in passaggi straordinari per ripristinare decoro e sicurezza. “Va inoltre riconosciuto l’impegno dell’azienda di raccolta rifiuti, che ha effettuato passaggi straordinari per ripristinare il decoro e la sicurezza degli spazi pubblici.” Un impegno che non si esaurisce in poche ore. “Interventi che proseguiranno anche nei prossimi giorni, per completare le operazioni di pulizia.”

La sindaca richiama l’attenzione anche sui costi di queste operazioni. “Un lavoro necessario, che però comporta costi, organizzazione e fatica aggiuntiva: risorse che potrebbero essere impiegate diversamente se tutti rispettassero le regole di convivenza civile.” Da qui il messaggio più ampio rivolto alla comunità. “Gerenzano non è un luogo da usare e sporcare, ma uno spazio da rispettare”.

Il passaggio conclusivo è un invito diretto alla responsabilità condivisa. “E una comunità funziona solo se ognuno fa la propria parte, non se qualcuno si diverte e qualcun altro paga il conto.” Con uno sguardo al futuro, l’augurio è chiaro. “L’augurio è semplice: continuare a crescere come comunità, con piccoli gesti di responsabilità che fanno la differenza e contribuiscono a rendere Gerenzano un paese più curato e accogliente per tutti.

Un messaggio che si chiude ribadendo un principio fondamentale. “Perché il decoro e la sicurezza non sono dettagli, ma segni concreti di civiltà”.

