Cronaca

GERENZANO – Il sottopasso chiuso e la viabilità completamente bloccata sono state le prime conseguenze visibili del grave incidente avvenuto nella mattinata di oggi sabato 3 gennaio, in via San Giuseppe, sul confine con Turate. Lo schianto si è verificato attorno alle 8,30 e ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante e un auto. L’impatto è avvenuto in un punto nevralgico della viabilità locale, rendendo necessario l’immediato isolamento dell’area per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.

Sul posto sono confluiti numerosi mezzi di emergenza: l’automedica da Milano e una da Varese, l’ambulanza della Sos di Uboldo, la Croce rossa di Saronno e i vigili del fuoco. Areu segnala il soccorso di due persone, entrambe assistite inizialmente in codice rosso, tra cui una donna di 61 anni. I feriti sono stati stabilizzati sul posto e trasportati in ospedale. Una persona è stata accompagnata all’ospedale di Legnano in codice verde, mentre l’altra all’ospedale di Varese Circolo in codice rosso, in gravi condizioni. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Saronno, impegnati nella gestione della viabilità e nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09