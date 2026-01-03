I più letti di ieri: furti nelle feste, addio Ivonne Trebbi, omaggio a suor Annunciata e tombolata da record
3 Gennaio 2026
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 2 gennaio, spiccano i furti in abitazione durante le festività, l’inaugurazione del murales dedicato a suor Annunciata e l’addio a Ivonne Trebbi, figura simbolo della memoria partigiana. Attenzione anche al dibattito sul futuro dell’ex Isotta, mentre l’oratorio di via Legnani si prepara a un’Epifania all’insegna del divertimento.
Durante le feste i ladri non si fermano: in via dell’Aquilone, un’abitazione è stata messa a soqquadro e la cassaforte completamente distrutta da ignoti in cerca di contanti e preziosi.
Saronno, le feste non fermano i topi d’appartamento. Casa a soqquadro e cassaforte ko all’Aquilone
Si è spenta Ivonne Trebbi, staffetta partigiana, instancabile attivista e figura di riferimento per la memoria civile e democratica della città. Il suo impegno è stato ricordato da istituzioni e associazioni.
Addio Ivonne Trebbi, ecco chi era la staffetta partigiana diventata coscienza civile di Saronno
L’oratorio di via Legnani si prepara ad accogliere l’Epifania con una tombolata speciale: in palio premi da sogno, da dispositivi elettronici a buoni acquisto, con l’obiettivo di riunire famiglie e ragazzi in un momento di festa.
Saronno, Epifania da record all’oratorio di via Legnani: torna la super tombolata con premi da sogno
Sulla questione dell’adozione dell’ex Isotta-Fraschini, Saronno civica entra nel merito del progetto, analizzando criticità e aspetti tecnici come viabilità, parcheggi e disposizione degli edifici previsti.
Adozione ex Isotta, Sar Civ entra nel merito analizzando viabilità, parcheggi, disposizione dell’edificato e non solo
Nel secondo anniversario della sua scomparsa, suor Annunciata è stata ricordata con l’inaugurazione di un murales realizzato al Tam tam
Saronno, nel secondo anniversario della scomparsa, l’inaugurazione del murales per suor Annunciata
