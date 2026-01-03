Sport

SARONNO – La stagione 2026 si annuncia ricca di novità per l’Inox Team Saronno. La società ha annunciato che la città ospiterà la serie A di baseball per ciechi e ipovedenti, un progetto di carattere sportivo e inclusivo che coinvolgerà direttamente anche il Comune. Le partite si disputeranno al campo di via Ungaretti, impianto che l’amministrazione comunale si appresta a sistemare e adeguare per renderlo idoneo allo svolgimento delle gare di baseball per non vedenti. Gli uffici comunali e l’amministrazione della Città di Saronno sono già al lavoro per intervenire sulla struttura e consentire la realizzazione del progetto.

L’iniziativa rappresenta un passo importante per lo sport inclusivo sul territorio e segna un’ulteriore apertura della realtà saronnese verso discipline e categorie meno conosciute ma di grande valore sociale. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori dettagli sul calendario e sull’organizzazione della serie A di baseball per ciechi e ipovedenti a Saronno.

(foto Giovanni Pini: alcuni giocatori di baseball per ciechi e ipovedenti)

