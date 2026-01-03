Città

SARONNO – Un ricordo sentito è quella che arriva dall’ex vicesindaco Laura Succi che rende omaggio alla partigiana “Bruna” sottolineandone il valore umano, civile e politico. Nel suo intervento, Succi richiama il coraggio e la generosità di Trebbi, la sua fiducia nelle istituzioni e la lucidità di pensiero, ma anche l’impegno costante nel testimoniare contro le prevaricazioni e il disimpegno. Un impegno che ha attraversato decenni e generazioni, lasciando un segno profondo nella comunità saronnese.

Ecco il testo integrale del ricordo:

“Grazie Ivonne, per il tuo coraggio e la generosità, per la fiducia nelle istituzioni e la chiarezza di pensiero, per non esserti mai stancata di testimoniare contro le prevaricazioni e il disimpegno. La tua considerazione per l’apporto femminile alla Resistenza prima e alla partecipazione politica e civile poi, è stata di esempio e di stimolo per tante di noi, soprattutto per molte giovani che hanno avuto modo di conoscerti. È stato un onore averti incontrata e ascoltata e aver potuto divulgare le tue parole, grazie ad un altro saronnese recentemente scomparso: Piero Vellini. Rimarrai nel ricordo della città e di tutti coloro che ti hanno conosciuta, ancora attiva pur nell’assenza”.

Parole che restituiscono l’immagine di una donna che è stata una presenza viva, capace di incidere attraverso l’esempio, la memoria e l’impegno civile condiviso.

