SARONNO – Sabato 3 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato. Il cielo si manterrà sereno per l’intero arco della giornata, senza alcun rischio di precipitazioni. Le temperature risulteranno piuttosto rigide al mattino, con una minima che scenderà fino a -2°C, mentre la massima si fermerà attorno agli 8°C.

La presenza di cieli sereni durante la notte e nelle prime ore del mattino favorirà condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio, motivo per cui è stata emessa un’allerta meteo per rischio ghiaccio. I venti saranno inizialmente assenti nelle ore mattutine, per poi intensificarsi lievemente nel corso del pomeriggio, provenendo da Sud-Sudest.

In Lombardia, la situazione resta generalmente stabile grazie all’azione di un campo di alta pressione. Il tempo si manterrà soleggiato su gran parte della regione, con cieli sereni o poco nuvolosi, fatta eccezione per le basse pianure orientali dove potranno persistere nebbie o foschie al mattino, seguite da rasserenamenti pomeridiani.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

