Comasco

MOZZATE – Prosegue in questo periodo il ciclo di visite dei rappresentanti dell’amministrazione civica alle realtà imprenditoriali del territorio. Nei giorni scorsi il sindaco Clemente Ciccozzi e la vicesindaco Maddalena Sapia hanno fatto visita all’azienda Marco Viti Farmaceutici Spa di Mozzate.

L’incontro si inserisce nel percorso di conoscenza e confronto con le aziende locali avviato dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di approfondire le attività produttive presenti sul territorio e il loro ruolo economico e occupazionale.

La Marco Viti Farmaceutici Spa rappresenta una delle realtà industriali storiche e strutturate di Mozzate, attiva nel settore farmaceutico. La visita ha permesso un momento di dialogo diretto tra amministrazione e impresa, nell’ambito delle iniziative istituzionali rivolte al tessuto produttivo locale.

(foto: un momento della visita)

03012026