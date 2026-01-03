Città

SARONNO – E’ sul fattore tempo che si misura l’intervento d’eccellenza effettuato nelle ultime ore al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, dove per la prima volta è stato somministrato un nuovo farmaco trombolitico salvavita.

Come condiviso dall’Asst Valle Olona, una donna nata nel 1948 si è presentata in pronto soccorso con sintomi compatibili con un ictus ischemico. La tac iniziale non ha evidenziato lesioni acute ma il rapido riconoscimento del quadro clinico ha consentito di avviare il trattamento trombolitico con tenecteplase entro le quattro ore dall’esordio dei sintomi, quindi pienamente all’interno della finestra terapeutica. La procedura è stata eseguita dalla neurologa Barbara Stival. La paziente è tuttora sotto stretta osservazione in pronto soccorso, costantemente monitorata, e ha già mostrato un miglioramento clinico a poche ore dalla somministrazione del farmaco.

Si tratta della prima volta in cui il tenecteplase viene utilizzato all’interno di Asst Valle Olona , un passaggio significativo nel percorso di cura dell’ictus oggi garantito nei tre presidi ospedalieri di Busto Arsizio, Gallarate e ospedale di Saronno . Il tenecteplase è un fibrinolitico di ultima generazione, già impiegato nel trattamento dell’infarto miocardico, che rappresenta una delle innovazioni più rilevanti nella gestione dell’ictus ischemico acuto.

Il valore della novità è legato soprattutto alla rapidità e all’efficacia del trattamento. A spiegarlo era stata, qualche settimana fa, Valeria Caso, direttore della struttura complessa di neurologia dell’ospedale di Saronno: “Il tenecteplase è un’evoluzione rispetto ai farmaci usati finora nella trombolisi dell’ictus ischemico. Può essere somministrato più rapidamente, è efficace nel ripristinare il flusso sanguigno cerebrale e ha un profilo di sicurezza sovrapponibile. Queste caratteristiche permettono di guadagnare tempo prezioso, anche negli ospedali spoke, senza ritardare eventuali trasferimenti nei centri hub”.

Le Stroke Unit di Asst Valle Olona sono oggi centri spoke regionali collegati agli hub della rete stroke lombarda e operano 24 ore su 24 con un’équipe multidisciplinare specializzata nella gestione delle principali patologie cerebrovascolari acute. Un riferimento sanitario fondamentale per un bacino di circa 450 mila abitanti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09