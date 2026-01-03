Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Inizio d’anno decisamente fortunato per un giocatore del Superenalotto che, con una schedina giocata al bar-ricevitoria Barbaresco di viale Cinque Giornate, ha portato a casa una vincita superiore ai 138mila euro. Si tratta della vincita più alta mai registrata nell’esercizio caronnese.

La notizia è emersa durante il controllo delle giocate effettuato dalle titolari del locale, che al momento non sono in grado di identificare il vincitore. Il fortunato resta quindi sconosciuto e potrebbe anche non essersi ancora accorto del premio centrato. La schedina è stata giocata con un sistema singolo composto da sette numeri più il Superstar. Il giocatore è riuscito ad azzeccare quattro numeri, risultato che gli ha consentito di incassare esattamente 138.472 euro. Un premio consistente, arrivato a pochi giorni dalle festività natalizie, che rappresenta un sostanzioso regalo di inizio anno.

Al bar Barbaresco la vincita è stata accolta con grande soddisfazione, diventando un motivo in più per festeggiare l’avvio del 2026. Resta ora la curiosità di scoprire chi sia il vincitore e quando si presenterà per riscuotere la cifra, ma intanto la fortuna ha già lasciato il segno in viale Cinque Giornate.

