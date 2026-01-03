Città

SARONNO – Tre anni di lavoro che dà i propri frutti con un teatro d’arte che porta avanti un forte legame con la città e i propri abbonati. Una sala che ha saputo ritrovare la fiducia delle compagnie e che si prepara a promuovere un nuovo patto con chi lo può sostenere.

È la sintesi del bilancio di fine anno tracciato da Andrea Chiodi, direttore artistico Teatro Pasta di via Primo maggio, al centro negli ultimi anni di una fase complessa segnata anche da una difficile vicenda giudiziaria legata agli ammanchi da 800 mila euro e da passaggi politici delicati come la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Chiodi però sceglie di concentrarsi su altro: sulla risposta del pubblico, sulla tenuta della stagione e, soprattutto, sull’affetto degli abbonati. “Negli ultimi giorni, ma in realtà durante tutto l’anno, abbiamo ricevuto tante dimostrazioni di affetto da chi apprezza e comprende il grande lavoro svolto per il teatro e la qualità della proposta culturale”.

Un percorso costruito con una visione chiara e coerente. “In questi tre anni di lavoro – spiega Chiodi – ho lavorato per restituire al teatro Pasta la possibilità di essere un teatro d’arte con un programma d’arte. Non può che essere così per la tipologia della mia direzione e per l’impegno che tutti abbiamo messo in questo progetto”.

Il direttore artistico rivendica non solo i risultati positivi della prima parte della stagione, ma soprattutto la soddisfazione e l’entusiasmo di pubblico e abbonati. “Continueremo: ci sono nomi di richiamo, spettacoli capaci di divertire, far riflettere ed emozionare. C’è anche la possibilità di un abbonamento di mezza stagione”.

Tra le prime sfide del nuovo anno c’è infine l’idea di un momento di confronto con chi sostiene il teatro e con chi ha voglia di farlo in futuro. Un’occasione di condivisione pensata per far respirare da vicino l’energia, la partecipazione e l’entusiasmo che oggi animano il Pasta agli storici sponsor e a imprenditori che abbiamo voglia di sostenere la sala e il suo grande impatto sulla vita culturale saronnese.

