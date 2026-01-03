Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Andrea Mazzucotelli, portavoce del Comitato Viaggiatori Tpl Nodo di Saronno per la rubrica mensile realizzata in collaborazione con ilSaronno.

Malpensa è una destinazione speciale. Purtroppo. La Regione Lombardia ha sempre scelto di gestire a parte tutto quello che riguardasse le connessioni ferroviarie con Malpensa. Dopo 30 anni, con tante evoluzioni in corso, la specialità di Malpensa, non gestita in modo salubre, sta creando sempre più ambiguità e confusione.

Con il cambio orario di dicembre 2025, in vista dell’apertura del collegamento Malpensa Aeroporto T2-Gallarate, la linea Xp1 Milano Cadorna-Saronno-Malpensa T2 e la linea Xp2 / R28 Milano Centrale-Saronno-Malpensa T2 sono state rinominate rispettivamente Re54 e Re51, ad assoluta parità di offerta rispetto a prima.

Ricordiamo a proposito che la linea Xp2 non è mai stata un vero servizio espresso, avendo sempre avuto i medesimi tempi di percorrenza di R28, ma saltando inutilmente alcune fermate e per questo viaggiando in anticipo. In pratica, solo una complicazione inutile per darsi un tono. Anche la linea Re54, pur unificata nella denominazione, mantiene i medesimi errori di progettazione con le “corse speciali” che precludono un servizio ad alcune fermate intermedie senza motivo né vantaggio e che adesso sono state pure rese meno riconoscibili.

Per i display di Trenord e Ferrovienord, che dovrebbero aiutare gli utenti a orientarsi in un’offerta niente affatto di immediata comprensione per tutti, il passaggio da Xp1 / Xp2 / R28 a Re54 / Re51 è stato catastrofico.

Abbiamo scoperto che i display di Ferrovienord, già quasi totalmente rinnovati negli scorsi anni, in particolare a Saronno, non sono ancora in grado di visualizzare quattro caratteri nella colonna “categoria” (normalmente i caratteri sono due o tre, ma Malpensa è speciale): pertanto, Re54 è visualizzato come “R54” ed Re51 è visualizzato come “R51”. A Busto Arsizio Nord, i display, all’apparenza identici, invece sono in grado di indicare correttamente Re54 ed Re51 con tutti i caratteri.

Per quanto riguarda i treni, chi si occupa di programmazione dei display di bordo in Trenord, magari nella prospettiva del panettone natalizio che si avvicinava, si è posto davvero pochi problemi: invece delle vecchie diciture Xp1 in rosso, Xp2 in rosso ed R28 in verde (secondo standard regionale), che erano mostrate correttamente dalle corse corrispondenti, ha cancellato tutto e ha inserito “Mxp” in rosso indistintamente per tutte le corse, informazione fuorviante che non risponde ad alcuna linea guida regionale. Ed è già tanto visto che fino a poco tempo fa qualcuno in Trenord era convinto che Malpensa si abbreviasse in “Mpx”.

Quindi Ferrovienord sbaglia a riportare le informazioni (ma non a Busto Arsizio Nord), Trenord sbaglia a riportare le informazioni, e le informazioni di Ferrovienord e Trenord sono sbagliate in modo diverso tra loro, e questo pure avendo perso la possibilità di evidenziare che ci sono delle corse diverse che hanno orari sbagliati da sempre.

Quale è la mente meravigliosa che ha architettato tutto questo?

Ma ovviamente il discorso non finisce qui. C’è quello delle tariffe. Ovviamente speciali. Con deliberazione n. XII / 4687 del 7 luglio 2025, la giunta regionale lombarda aveva stabilito “l’acquisto delle tariffe di II classe per accedere ai servizi ferroviari dei treni con origine/destinazione nella stazione di Milano Cadorna per tutte le relazioni intermedie che escludono le stazioni ferroviarie di Malpensa Aeroporto (T1 e T2) a far data dall’entrata in vigore del cambio orario di Dicembre 2025”.

In pratica, si trattava del tanto auspicato declassamento della linea Xp1 per quanto riguarda i viaggi regionali (treni uguali a tutti gli altri per percorrenza e tipologia, quindi niente affatto speciali). La sola prima classe, insieme alla cattiva, ma conveniente al venditore, programmazione informatica, crea anche grossi problemi nell’acquisto di biglietti di seconda classe Saronno-Gallarate via Busto Arsizio.

Che cosa è successo nella realtà? Che operatori di biglietteria e personale di bordo non avevano ricevuto informazioni accurate su quanto stava accadendo, e nei giorni immediatamente precedenti e successivi al cambio orario, non potendo rispondere di non sapere, fornivano risposte casuali (pratica consueta per le zone d’ombra regolamentari).

L’Avviso 211/2015 dell’impresa di trasporto, relativo al cambio orario, riportava che il servizio Re54 “sarà utilizzabile anche da viaggiatori muniti di biglietti di seconda classe”. Questo passaggio è poi stato cancellato retroattivamente dall’avviso, secondo usuale metodologia orwelliana.

Attraverso un comunicato stampa diramato il 16 dicembre 2025, cancellando nel contempo l’informazione diretta ai viaggiatori, l’ufficio Pubbliche Relazioni dell’impresa comunicava che il declassamento era rinviato al 23 gennaio insieme all’attivazione effettiva della tratta Malpensa T2-Gallarate.

D’altra parte la Giunta Regionale lombarda aveva preventivamente legittimato tale scelta poiché nella propria Deliberazione n. XII / 5472 del 9 dicembre 2025, con cui aggiornava le condizioni generali di trasporto del servizio ferroviario regionale, ne riconfermava l’Allegato 9 “Regole di accesso ai treni del servizio aeroportuale per l’aeroporto di Malpensa” dimenticandosi pure di sostituire le diciture Xp1, Xp2, R28 con Re54, Re51 ma comunque superando nei fatti la deliberazione precedente.

Ad ogni modo è vero che già oggi i sistemi informatici di Trenord consentono l’acquisto della seconda classe per i viaggi regionali lungo la linea Re54, ma lo consentono solamente con validità successiva al 23 gennaio, mentre il biglietto Saronno-Gallarate via Malpensa non risulta ancora vendibile in assoluto.

Se voler essere “speciali” a tutti i costi implica confusione, disinformazione e orribile gestione informatica come abbiamo visto per Malpensa, allora molto meglio rimanere normali seguendo le stesse regole e gli stessi criteri che valgono per tutti gli altri e che si aggiornano tutti assieme.

