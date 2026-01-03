Eventi

CERIANO LAGHETTO – Un pomeriggio di gioco e solidarietà apre l’anno nel segno della beneficenza. Lunedì 5 gennaio sono in programma due tombolate di beneficenza organizzate dal Comune di Ceriano Laghetto in collaborazione con il Gruppo comunale Aido “Alex Bisaggio”.

L’iniziativa si svolge al Centro civico Brollo in via Dante 2, con inizio alle 15,30. Il ricavato delle due tombolate sarà interamente devoluto all’associazione “Progetto Gemma”, realtà impegnata nel sostegno alla vita e alla maternità.

La partecipazione è aperta a tutti, ma è richiesta la prenotazione perché i posti sono limitati. Per prenotare è possibile telefonare o inviare un messaggio Whatsapp a Lucia al numero 349 8606922 entro venerdì 3 gennaio.

Durante il pomeriggio ci sarà un evento conviviale, con una merenda a base di dolcetti, frutta, bibite e caffè, pensata per rendere l’appuntamento ancora più accogliente e adatto a tutte le età.

Il costo di una cartella è di 1 euro. I premi in palio per le tombolate sono cestini alimentari. Un’occasione semplice e concreta per trascorrere qualche ora insieme e sostenere una buona causa.

