Calcio

SARONNO – Secondo ed ultimo appuntamento del calcio d’inverno, le amichevoli durante la pausa invernale dei campionati, per il Fbc Saronno (Eccellenza) che affronta pomeriggio il Calvairate, che milita nella stessa categoria ma in un altro girone.

Si gioca al centro sportivo comunale Don Giussani di via Trento 38 a Segrate in provincia di Milano. Per entrambi i team una occasione per tenersi in forma e creare affiatamento con i giocatori arrivati col mercato di metà stagione. Il fischio di inizio è previsto alle 14.30.

Nei giorni scorsi i saronnesi si erano messi alla prova con la Baranzatese.

Classifica

Dopo la 17′ giornata: Arconatese 42 punti, Solbiatese 31, Legnano 30, Caronnese 29, Fbc Saronno e Besnatese 25, Rhodense e Vergiatese 24, Magenta 23, Lentatese 22, Vis Nova Giussano 21, Sestese e Mariano 20, Altabrianza e Arcellasco 18, Sedriano 17, Vigevano 14, Ardor Lazzate 10.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

04012026