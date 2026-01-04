Calcio

SOLARO – Colpo di mercato per l’Universal Solaro, che continua a muoversi con attenzione mentre veleggia nelle zone alte della graduatoria del campionato di Promozione. La società giallorossa ha ufficializzato l’arrivo di Andrea Broggini, difensore centrale classe 1989, chiamato a rinforzare il reparto arretrato.

Broggini aveva iniziato la stagione al Tradate Abbiate (che milita nel torneo di Prima categoria regionale), ma porta con sé un curriculum di assoluto rilievo tra Promozione ed Eccellenza. In carriera ha infatti vestito le maglie di Gavirate, Busto 81, Cairate e Mozzate, maturando un bagaglio di esperienza importante per la categoria.

Il nuovo innesto metterà ora le proprie qualità al servizio dell’allenatore Simone Broccanello e del gruppo giallorosso ðel presidente Mauro Lattuada, con l’obiettivo di dare solidità e continuità a una squadra che sta confermando le proprie ambizioni, con un rendimento che l’ha proiettata nelle posizioni di vertice della classifica.

(foto del giocatore Andrea Broggini tratta dal sito specialistico del calcio locale, paolozerbi.com)

