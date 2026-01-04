Comasina

CESANO MADERNO – Proseguono le iniziative natalizie promosse dal Comune di Cesano Maderno. All’auditorium Disarò sono visitabili fino all’11 gennaio due allestimenti: la mostra “Lettere al cielo”, con opere realizzate dai bambini del progetto di arte di Maysa Yousef tra le macerie del suo laboratorio di Gaza, e il presepe artistico a cura del Gruppo Amici del Presepe di Cesano Maderno.

La giornata di martedì 6 gennaio sarà particolarmente ricca di appuntamenti in città in occasione dell’Epifania. In piazza Esedra, dalle 9 alle 19, è in programma il mercatino degli hobbisti “Lo sbaracco”. Sempre in piazza Esedra, alle 16.30, si terrà la proclamazione della “Vetrina più bella” e della “Vetrina più originale”, a conclusione del contest fotografico promosso dall’amministrazione comunale. Alla stessa ora, sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Esedra, è previsto uno spettacolo con pattinatori professionisti.

A palazzo Arese Borromeo, alle 15, si svolgerà “La befana 2: il ritorno della befana”, racconti per festeggiare insieme l’Epifania. L’iniziativa è rivolta ai bambini dai 5 ai 10 anni, con ingresso gratuito su prenotazione, ed è curata dall’associazione Amici della biblioteca V. Pappalettera.

Al parco Liate, dalle 11, appuntamento con “Arriva la befana”: la befana porterà la calza a tutti i bambini, iniziativa a cura dell’associazione Rione Liate. Al teatro Don Virginio Pedretti, alle 16, è in programma il concerto di inizio anno a cura del Corpo musicale “Giuseppe Verdi” Binzago – Città di Cesano.

Le iniziative culturali proseguono anche oltre il periodo natalizio. Fino all’8 febbraio 2026 è visitabile la mostra sull’architettura rurale tra Milano e la Brianza nella sede Isal di palazzo Arese Jacini. Collegato alla mostra è il progetto “Circo rurale” di RikyBoy, allestito a La Curt di Pagan in via Torrazzo 6.

(foto: il presepe di Cesano Maderno)

04012026