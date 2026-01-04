Cronaca

CASTIGLIONE OLONA – I corpi dei due anziani sono stati trovati ai piedi di una scala interna, uno accanto all’altro, all’interno della loro abitazione. È questo il primo elemento emerso nel pomeriggio di oggi, domenica 4 gennaio, quando è scattato l’intervento dei soccorsi in una casa del paese.

A lanciare l’allarme è stato il figlio della coppia, un uomo di 86 anni e una donna di 81, che dopo essersi recato a trovare i genitori e non aver ottenuto risposta ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Saronno, insieme ai militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Varese, che hanno avviato subito gli accertamenti.

I due coniugi sono stati trovati privi di vita all’interno dell’abitazione, nei pressi della scala. Al momento non vengono fornite indicazioni ufficiali sulle cause del decesso. Gli approfondimenti sono in corso e sono coordinati dalla Procura della Repubblica di Varese, che dovrà ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Nell’abitazione è intervenuto anche il medico legale. Per fare piena luce su quanto successo, l’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico sui corpi dei due anziani.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09