Primo piano

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 3 gennaio, spiccano il caso di un ictus trattato con successo all’ospedale di Saronno grazie a un farmaco d’avanguardia, un incidente stradale con due feriti a Gerenzano e la fortunata vincita al Lotto a Misinto. Trovano spazio anche gli interventi contro il degrado urbano e gli eventi culturali dedicati alla famiglia. All’ospedale di Saronno una donna colpita da ictus è stata salvata grazie a una diagnosi tempestiva in pronto soccorso e all’utilizzo di un farmaco innovativo, con risultati definiti straordinari dai medici.

A Gerenzano, due persone sono rimaste ferite in uno schianto sotto al sottopasso ferroviario, causando il blocco del traffico per diverse ore e l’intervento dei soccorritori.

A Misinto, la dea bendata ha premiato un fortunato giocatore con una vincita al Lotto superiore ai 50 mila euro, grazie a una combinazione giocata presso una ricevitoria del paese.

La sindaca Castagnoli interviene dopo i festeggiamenti per Capodanno, condannando chi ha lasciato rifiuti in strada e ringraziando pubblicamente i volontari che si sono attivati per ripulire le aree pubbliche.

Il centro islamico ha ospitato la quarta edizione del festival dedicato alla famiglia, con due giorni di incontri tra esperti, attività culturali e riflessioni sul dialogo tra generazioni.

