Cronaca

SARONNO – Le feste non fermano i ladri. Nella notte di giovedì 1 gennaio, poco prima dell’alba, un bar alle porte del quartiere Prealpi è finito nel mirino dei malviventi. Il colpo è avvenuto 1,45, quando ignoti sono entrati forzando una finestra sul lato del cortile.

L’accesso è avvenuto dalla finestra del bagno che affaccia sul cortile del palazzo. Il vetro è stato scassinato per guadagnare l’accesso al locale. All’interno i ladri hanno puntato direttamente alla cassa. Il bottino è stato di 100 euro in contanti e un tablet utilizzato per la gestione del bar.

A fare la scoperta sono stati i titolari al momento dell’apertura. “Quando siamo entrati al bar, come al solito per aprire, abbiamo trovato la cassa completamente svuotata”, raccontano, ancora scossi per quanto accaduto nella notte di Capodanno.

L’episodio si inserisce in una scia di furti che ha interessato la città durante il periodo delle festività. Tra Natale e Capodanno si sono registrati colpi in appartamento in viale Rimembranze e in via Petrarca. Prima di Natale, inoltre, si era verificata una spaccata ai danni di un locale di via Portici.

Sull’ultimo furto al bar sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica e individuare i responsabili. Il ladro ha agito incurante della videosorveglianza del locale che l’han immortalato.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09